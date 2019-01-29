Лавров заявил о давлении извне на оппозицию Венесуэлы

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Оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Президент Мадуро, его представители, министр иностранных дел выступали уже несколько раз в пользу того, чтобы начать разговоры с оппозицией. Но судя по реакции оппозиции, она находится под сильнейшим влиянием тех, кто запрещает ей это делать, запрещает идти на контакт с законными властями", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Сьерра-Леоне Али Каббой.

21 января в Венесуэле стартовали массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Спустя два дня спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Гуаидо признали как президента Венесуэлы ряд стран мира. В частности, его поддерживают страны-соседи Венесуэлы – государства Южной Америки, а также США, Канада, Грузия, Албания и другие.