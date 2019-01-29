Самопровозглашенный президент Венесуэлы рассказал о встрече с Трампом

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Хуан Гуаидо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что общался с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает испаноязычный телеканал CNN.

Политик отметил, что контактировал и с "другими президентами региона". В беседах, по словам Гуаидо, обсуждались вопросы давления на оппозицию со стороны правительства нынешнего главы страны Николаса Мадуро.

Он также отверг обвинения Мадуро, что за нынешним кризисом стоят американские власти. По утверждению Гуаидо, население страны реализует свои конституционные права.

Ранее США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. В Минфине добавили, что продолжат поддержку усилий временного президента Гуаидо.

В начале января переизбранный в 2018 году Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.