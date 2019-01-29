США ввели санкции против нефтегазовой компании Венесуэлы

США ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.
Минфин США пояснил, что PDVSA представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними, передает Global News.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что таким образом США "берегут" компанию для народа Венесуэлы. Блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет передана не действующему президенту Николасу Мадуро, а Хуану Гуаидо.
10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.
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