Гуаидо поведал о переговорах оппозиции с венесуэльскими военными

Объявивший себя временным президентом Хуан Гуаидо рассказал о переговорах оппозиции с военными и чиновниками. Эти действия направлены на отстранение от власти действующего главы государства Николаса Мадуро, пишет Washington Post.
По словам спикера оппозиционного парламента страны, переговоры ведутся тайно. "Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью", – заявил Гуаидо.
Он также призвал сторонников выйти на улицы 30 января и 2 февраля. Цель акций политик связывает с борьбой за получение гуманитарной помощи, а также противодействием узурпации.
Акции протеста захлестнули Венесуэлу 21 января. На волне протестов Гуаидо назвал себя главой государства на период действия временного правительства. Его признали США и ряд других стран. Действующий президент Мадуро, получивший поддержку России, назвал оппозиционера "марионеткой США".
Согласно данным неправительственных организаций, за время протестов был арестован 791 человек. Еще 29 погибли.
Ранее Николас Мадуро призвал ЕС отказаться от ультиматума о выборах в Венесуэле. По его словам, европейские политики игнорируют историю народа латиноамериканской страны.
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