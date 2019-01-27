Мадуро призвал ЕС отказаться от ультиматума о выборах в Венесуэле

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны Евросоюза отказаться от ультиматума о проведении новых выборов в Венесуэле. Об этом политик заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу", − подчеркнул Мадуро. По его словам, "никто не смеет ставить нам ультиматумы".

Президент Венесуэлы также отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя и.о. президента, "нарушает все возможные законы и конституцию". А Дональда Трампа он охарактеризовал как лидера, который неспособен справиться с трудностями. "Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир", − сказал Мадуро.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 января, что признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Видеообращение главы правительства опубликовала на Facebook его канцелярия.

23 января Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В его поддержку выступили США, Канада, большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро приняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об отправке в Венесуэлу 400 российских бойцов, которые якобы должны охранять Николаса Мадуро.