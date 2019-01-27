Мадуро призвал ЕС отказаться от ультиматума о выборах в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны Евросоюза отказаться от ультиматума о проведении новых выборов в Венесуэле. Об этом политик заявил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.
"Европа вновь совершает ошибку по отношению к Венесуэле. Они игнорируют наши историю, несмотря на нашу 200-летнюю свободу", − подчеркнул Мадуро. По его словам, "никто не смеет ставить нам ультиматумы".
Президент Венесуэлы также отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя и.о. президента, "нарушает все возможные законы и конституцию". А Дональда Трампа он охарактеризовал как лидера, который неспособен справиться с трудностями. "Я уверен, что он нас недооценивает. Говоря на чистоту, он недооценивает и Латинскую Америку, и весь мир", − сказал Мадуро.
Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 27 января, что признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Видеообращение главы правительства опубликовала на Facebook его канцелярия.
23 января Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В его поддержку выступили США, Канада, большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро приняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об отправке в Венесуэлу 400 российских бойцов, которые якобы должны охранять Николаса Мадуро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.