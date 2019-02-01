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14:23

В Кремле отказались признавать Гуаидо главой Венесуэлы

власть политика

14:23

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Фото: ТАСС/Zuma

Кремль не признает Хуана Гуаидо главой Венесуэлы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Гуаидо – спикер парламента, а главой государства остается Николас Мадуро, правительство которого является российским партнером в Венесуэле.

"Он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус", – цитирует представителя Кремля ТАСС. В то же время он подчеркнул, что Москва готова ознакомиться с посланием лидера венесуэльской оппозиции в адрес России, но пока подобных посланий в Кремле не получали.

Песков добавил, что Россия рассчитывает на развитие сотрудничества с Каракасом вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране. Он также заметил, что в целом политические события в Венесуэле – это ее внутреннее дело, а главное в этой ситуации – оградить страну от вмешательства третьих государств.

Ранее Гуаидо сообщил, что направил послания в Россию и Китай, пообещав, что в случае смены власти Каракас "ответственно" отнесется к своим долговым обязательствам. Спикер парламента Венесуэлы считает, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам – Москве и Пекину. По его мнению, стабильность и смена нынешнего режима больше всего должны устраивать Россию и Китай, и он уже пытался наладить с ними контакты.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов после этого заявил, что для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы. Однако пока у Гуаидо нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем. Он также назвал Гуаидо "самозванцем" и призвал его вернуться к установленным законом демократическим процедурам.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо, объявившим себя и. о. президента этой Венесуэлы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.

Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле. Он обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране.

власть политика

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