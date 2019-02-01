Гуаидо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для России

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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, считает, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам – Москве и Пекину. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По его мнению, стабильность и смена нынешнего режима больше всего должны устраивать Россию и Китай, и он уже пытался наладить с ними контакты. Он отметил, что Николас Мадуро не защищает интересы Венесуэлы и иностранные инвестиции, поэтому в качестве партнера он не выгоден.

Гуаидо пообещал, что если оппозиция победит, он будет придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.

Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо, объявившим себя и. о. президента этой Венесуэлы. Официальный представитель Кремля также уточнил, что Москва не планирует вступать с ним в диалог.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.

Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы способствовать стабилизации ситуации в Венесуэле. Он обвинил США в "нечистоплотных играх" и в том, что они заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации и смене власти в этой стране.