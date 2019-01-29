В МИД РФ призвали отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу

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Россия призывает отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, противоправное внешнее вмешательство во внутренние процессы в странах зачастую приводят к кровопролитию.

Ранее генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб заявил, что прокуратура начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Ряд стран мира признали его временным главой государства.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку.