В Венесуэле начали расследование в отношении Гуайдо

Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, сообщил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб.
"Я передал председателю Верховного суда бумаги, касающиеся предварительного расследования, которое начала Генеральная прокуратура в отношении гражданина Хуана Гуайдо", – сообщает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что 23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Ряд стран мира признали его временным главой государства.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку России.
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