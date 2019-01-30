Мадуро назвал заказчика его убийства

Фото: ТАСС/EPA/Cristian Hernandez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Дональд Трамп отдал приказ убить его, передает РИА Новости.

"Без сомнения, Дональд Трамп сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили", – заявил он. По его словам, если с ним что-нибудь случится, ответственность за это будут нести американский лидер и президент Колумбии Иван Дуке.

Также Мадуро отметил, что его судьба находится в руках Господа, а также его защищают народ Венесуэлы и служба разведки.

На жизнь главы республики уже однажды покушались. В августе прошлого года во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, приблизились несколько беспилотников со взрывчаткой.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.