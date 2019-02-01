В Госдуме прокомментировали слова Гуаидо о пользе смены власти в Венесуэле для РФ

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдет на пользу России и Китаю.

"Для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы. Пока что у Гуаидо нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем", – сказал Морозов в интервью RT. Он также назвал Гуаидо "самозванцем" и призвал его вернуться к законным демократическим процедурам.

Ранее оппозиционер Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам – России и Китаю. В этом случае он пообещал выполнить все обязательства, взятые Венесуэлой перед кредиторами и владельцами облигаций.

Накануне Европарламент признал Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. В Кремле заявили, что не планируют вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции и считают президентом Николаса Мадуро.