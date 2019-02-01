Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:25

В Госдуме прокомментировали слова Гуаидо о пользе смены власти в Венесуэле для РФ

власть

13:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: /Фото: ТАСС/EPA/Cristian Hernandez

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал заявление лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдет на пользу России и Китаю.

"Для России надежным партнером будет любой законно избранный глава Венесуэлы. Пока что у Гуаидо нет полномочий вести переговоры на высшем уровне ни с Россией, ни с Китаем", – сказал Морозов в интервью RT. Он также назвал Гуаидо "самозванцем" и призвал его вернуться к законным демократическим процедурам.

Ранее оппозиционер Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам – России и Китаю. В этом случае он пообещал выполнить все обязательства, взятые Венесуэлой перед кредиторами и владельцами облигаций.

Накануне Европарламент признал Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. В Кремле заявили, что не планируют вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции и считают президентом Николаса Мадуро.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика