Европарламент признал Гуаидо законным временным главой Венесуэлы

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В четверг, 31 января, депутаты Европарламента проголосовали за признание спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо законным временным президентом страны, передает "Интерфакс".

За это проголосовали 439 парламентариев, против свои голоса отдали 104 человека. 88 парламентариев воздержались от голосования.

Гуаидо поддерживают и в США. Дональд Трамп и лидер оппозиции побеседовали по телефону и договорились находиться в регулярном контакте. Также глава Белого дома поздравил Гуаидо "с историческим вступлением в должность президента".

23 января Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Ряд стран мира признали его временным главой государства.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку России.

Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуаидо.