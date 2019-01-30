Трамп и Гуайдо договорились поддерживать регулярный контакт

Президент США Дональд Трамп и спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо побеседовали по телефону и договорились поддерживать регулярный контакт. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
По информации пресс-службы, Трамп также поздравил Гуайдо "с историческим вступлением в должность президента". Собеседники решили быть на связи, чтобы "поддержать возвращение Венесуэлы к стабильности и восстановить двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой", передает ТАСС.
Переизбранный президентом Венесуэлы в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства 10 января. Но на демонстрации в Каракасе 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны.
Оппозиционного политика поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. Сторону Мадуро приняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезд из Венесуэлы, а также заблокировал банковские счета политика на территории страны. На этом настаивала генпрокуратура Венесуэлы после того, как США ввели санкции против нефтяной госкомпании PDVSA.
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