Верховный суд запретил Гуаидо выезд из Венесуэлы

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Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо выезд из страны.

Как сообщил глава суда Маикель Морено в Twitter, запрет вводится до завершения следствия в качестве мер предосторожности.

Кроме того, суд наложил запрет на отчуждение и залог имущества, а также заблокировал банковские счета политика на территории Венесуэлы.

Вынести такое решение суда попросила генпрокуратура Венесуэлы после того, как США ввели санкции против нефтяной госкомпании PDVSA.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.