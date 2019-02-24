Колумбия возвращает грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы в страну

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Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что президентом Иваном Дуке принято решение вернуть в страну грузовики с гуманитарным грузом для Венесуэлы, за исключением тех, которые были сожжены, передает РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Колумбия действовала мирно, а в ответ получила насилие со стороны режима Мадуро. В ходе попытки доставить помощь в Венесуэлу несколько грузовиков были сожжены. По словам политика, остальные машины вернутся в центр сбора помощи в Кукуте. Представители сил оппозиции сообщили о 40 раненых в результате инцидента.

Николас Мадуро категорически не намерен принимать гуманитарную помощь. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

23 января текущего года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран признали его статус, потребовав от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции. Россия, Китай и ряд других государств поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом. Главу парламента он назвал "марионеткой США". 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".

22 февраля Гуаидо опубликовал "президентский" указ за номером 001, которым разрешил доставить в страну гуманитарную помощь. Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы также одобрил ее поступление. Сообщалось, что начало поставок запланировано на 23 февраля.

Этим же указом Гуаидо отменил приказ Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Подписанным документом оставляются без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен в корне пересмотреть.