Венесуэла объявила о разрыве отношений с Колумбией

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией.

Как сообщают латиноамериканские СМИ, венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.

Такое решение Николас Мадуро принял на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.

Как сообщают местные СМИ, на границе Колумбии и Венесуэлы горят три грузовика, перевозившие гуманитарную помощь на венесуэльскую территорию. Огонь вспыхнул после того, как венесуэльские военные воспользовались слезоточивым газом.

Правозащитники сообщают о гибели четырех человек и ранении еще 24 на границе Венесуэлы и Бразилии.

В субботу власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с Колумбией. А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его статус, потребовав от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции.

Ранее стало известно о намерении США направить "гуманитарный конвой" в венесуэльский город Кукута, располагающийся на границе с Колумбией. Данный регион находится под контролем наркокартелей и других криминальных элементов. Не исключено, что при следовании гумконвоя может произойти провокация, что даст Вашингтону повод для вооруженного вмешательства в венесуэльский конфликт.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.