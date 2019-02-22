Лидер венесуэльской оппозиции подписал первый "президентский" указ

Хуан Гуаидо опубликовал в четверг свой "президентский" указ за номером 001. Текст документа лидер венесуэльской оппозиции опубликовал в Twitter, передает РИА Новости.
Гуаидо разрешил доставить в страну гуманитарную помощь. Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы также одобрил ее поступление. Сообщается, что начало гуманитарных поставок запланировано на 23 февраля.
Против этого выступает правительство Николаса Мадуро.
Этим же указом Гуаидо отменил приказ Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Подписанным документом оставляются без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен в корне пересмотреть.
Ранее Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией и не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией. До этого венесуэльские власти сделали заявление о закрытии границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре.
20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".
23 января спикер национальной ассамблеи Гуаидо объявил себя главой государства на время действия временного правительства. США и несколько западных стран заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других государств поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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