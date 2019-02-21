Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

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Венесуэла закроет сухопутную границу с Бразилией. Об этом объявил в ходе выступления 21 февраля президент страны Николас Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, начиная с 20:00 четверга (с 03:00 пятницы по Москве) будет "полностью закрыта сухопутная граница с Бразилией".

Мадуро, передает ТАСС, назвал закрытие границы превентивной мерой, которая необходима для безопасности Венесуэлы. "Граница будет закрыта до дальнейшего распоряжения", − уточнил политик.

Ранее пресс-секретарь бразильского лидера Отавиу Сантана ду Регу Баррус сообщил о создании специальной группы для доставки в Венесуэлу гуманитарной помощи. По просьбе венесуэльской оппозиции гуманитарную помощь планируют передать и другие страны. Мадуро охарактеризовал эту инициативу как "плохое и дешевое шоу олигархии", призвав народ Венесуэлы отказаться от нее.

23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран признали его статус, потребовав от Мадуро не допускать силовых действий против оппозиции.

В ответ Мадуро объявил себя единственным конституционным президентом. Главу парламента он назвал "марионеткой США".

20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".