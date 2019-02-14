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13:24

Захарова заявила о подготовке провокации в Венесуэле

власть за рубежом

13:24

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Власти США под прикрытием гуманитарного конвоя готовят в Венесуэле вооруженную провокацию. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Под прикрытием "гуманитарного конвоя" готовится провокация, в том числе с жертвами", – указала Захарова.

Она также призвала международное сообщество воздержаться от шагов и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации в Боливарианской республике.

Ранее стало известно о намерении США направить "гуманитарный конвой" в венесуэльский город Кукута, располагающийся на границе с Колумбией. Данный регион находится под контролем наркокартелей и других криминальных элементов. Не исключено, что при следовании гумконвоя может произойти провокация, что даст Вашингтону повод для вооруженного вмешательства в венесуэльский конфликт, пишет "Комсомольская правда".

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро.

Массовые антиправительственные выступления начались 21 января. Воспользовавшись ситуаций, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали власти США, а также многие государства Южной Америки.

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власть за рубежом

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