Посол Венесуэлы в РФ рассказал об угрозе военного вторжения

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В Венесуэле сохраняется угроза военного вторжения, заявил посол страны в России Рафаэль Фариа Тортоса. По его словам, вооруженные силы Венесуэлы поддерживают действующего президента Николаса Мадуро и стоят на страже конституции.

"Когда выступают Болтон или Помпео, они только и говорят, что хотят испугать нас. Тем более, мы видим, что они натворили в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане", – приводит слова Тортоса РИА Новости.

Он отметил, что главное военное командование стоит на защите правительства и Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа.

Он пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся, при этом подчеркнул, что не волнуется над тем, как он войдет в историю.

3 февраля Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле.

В конце января на демонстрации в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки, Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.