Мадуро призвал мир "остановить безумие" Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
Он пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся, при этом подчеркнул, что не волнуется над тем, как он войдет в историю.
"Мне все равно, как я войду в историю: я не буду предателем, слабаком, который отвернулся от исторического долга перед своим народом", – сказал венесуэльский лидер.
Ранее Мадуро назвал Трампа "всего лишь пассажиром" в США и заявил, что американский лидер не вступает с ним диалог из-за запрета со стороны советника по нацбезопасности США Джона Болтона.
10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.
4 февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Гуаидо также признал капитан ВВС Венесуэлы.
Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо, объявившим себя и. о. президента Венесуэлы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.
На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле. При этом глава Белого дома не стал обсуждать этот вопрос с журналистом. Также он рассказал, что несколько месяцев назад Мадуро запросил встречу с Трампом, но американский лидер отказал ему.
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