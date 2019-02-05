Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:55

Мадуро призвал мир "остановить безумие" Трампа

политика за рубежом

13:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Cristian Hernandez

Президент Венесуэлы Николас Мадуро использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

Он пообещал, что Венесуэла никогда не сдастся, при этом подчеркнул, что не волнуется над тем, как он войдет в историю.

"Мне все равно, как я войду в историю: я не буду предателем, слабаком, который отвернулся от исторического долга перед своим народом", – сказал венесуэльский лидер.

Ранее Мадуро назвал Трампа "всего лишь пассажиром" в США и заявил, что американский лидер не вступает с ним диалог из-за запрета со стороны советника по нацбезопасности США Джона Болтона.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада и большинство стран Латинской Америки. Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

4 февраля поддержку Гуаидо оказали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Гуаидо также признал капитан ВВС Венесуэлы.

Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия. Владимир Путин выразил венесуэльскому коллеге свою поддержку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы не было контактов с Хуаном Гуаидо, объявившим себя и. о. президента Венесуэлы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что оппозиция Венесуэлы находится под давлением иностранных политиков, запрещающих ей идти на контакт с законными властями страны. Кроме того, Россия призвала страны отказаться от планов или замыслов по военной интервенции в Венесуэлу.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле. При этом глава Белого дома не стал обсуждать этот вопрос с журналистом. Также он рассказал, что несколько месяцев назад Мадуро запросил встречу с Трампом, но американский лидер отказал ему.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика