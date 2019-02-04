Капитан ВВС Венесуэлы признал Гуаидо временным президентом страны

Фото: ТАСС/Miguel Gutierrez/EPA

Капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес признал лидера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом республики, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее Гуаидо поддержал генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес.

4 февраля стало известно, что Гуаидо поддержали ряд стран-участниц Евросоюза. Совместное заявление ЕС поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

В конце января Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и Европарламент. В ответ действующий глава государства Николас Мадуро назвал политика "марионеткой США".

В Кремле встали на сторону действующего президента Мадуро.