Европейские страны признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Ряд стран-участниц Евросоюза признали Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.
4 февраля совместное заявление ЕС поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Как отмечает Politico, документ о признании Гуаидо, в случае если действующий глава страны Николас Мадуро не объявит президентские выборы, заблокировала Италия.
В своем Twitter британский министр иностранных дел Джереми Хант отметил, что Мадуро не объявил о выборах в государстве в установленный восьмидневный срок. По его словам, это вынудило Соединенное Королевство признать лидера венесуэльской оппозиции временным конституционным президентом. "Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса", – сказал Хант.
Ранее лидер США Дональд Трамп допустил ввод войск в Венесуэлу. Он также поведал, что несколько месяцев назад Николас Мадуро запросил встречу с ним, но получил отказ.
В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США и Европарламент. В Кремле заявили, что не планируют вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции и считают президентом Николаса Мадуро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.