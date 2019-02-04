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14:15

Европейские страны признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы

политика за рубежом

14:15

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Фото: ТАСС/AP Photo/Rodrigo Abd

Ряд стран-участниц Евросоюза признали Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

4 февраля совместное заявление ЕС поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Как отмечает Politico, документ о признании Гуаидо, в случае если действующий глава страны Николас Мадуро не объявит президентские выборы, заблокировала Италия.

В своем Twitter британский министр иностранных дел Джереми Хант отметил, что Мадуро не объявил о выборах в государстве в установленный восьмидневный срок. По его словам, это вынудило Соединенное Королевство признать лидера венесуэльской оппозиции временным конституционным президентом. "Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса", – сказал Хант.

Ранее лидер США Дональд Трамп допустил ввод войск в Венесуэлу. Он также поведал, что несколько месяцев назад Николас Мадуро запросил встречу с ним, но получил отказ.

В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его поддержали США и Европарламент. В Кремле заявили, что не планируют вступать в контакт с лидером венесуэльской оппозиции и считают президентом Николаса Мадуро.

политика за рубежом

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