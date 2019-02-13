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01:18

Лавров предостерег США от вмешательства в дела Венесуэлы

политика за рубежом

01:18

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров предостерег США от вмешательства в дела Венесуэлы. Отмечается, что дипломат также высказал готовность провести консультации по венесуэльской тематике в русле принципов устава ООН.

Кроме того, главы ведомств затронули положение в Сирии, "согласившись с необходимостью продолжать двусторонний диалог". В то же время Лавров подчеркнул, что намерение США ввести дополнительные санкции из-за "дела Скрипалей", лишь усугубит атмосферу на мировой арене.

3 февраля президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон может задействовать свои вооруженные силы в Венесуэле.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Николас Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону президента страны заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.

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