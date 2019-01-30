Гуаидо провел тайные переговоры с военными в Венесуэле

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Представители венесуэльской оппозиции проводили тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике.

Как сообщил лидер Хуан Гуаидо в статье The New York Times, "передача власти потребует поддержки со стороны ключевых воинских контингентов".

"Мы предложили амнистию всем, кто не был признан виновным в преступлениях против человечности", – говорится в публикации политика.

Он подчеркнул, что для смены власти прекращение поддержки действующего президента Николаса Мадуро со стороны военных "играет ключевую роль".

По словам Гуаидо, "большинство тех, кто несет службу, соглашается, что тяготы, с которыми недавно столкнулась страна, неоправданны".

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.