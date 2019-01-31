Мадуро выделит миллиард евро на программу "Прекрасная Венесуэла"

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Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы по благоустройству 62 городов под названием "Прекрасная Венесуэла".

Как сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter, цель состоит в том, чтобы "превратить города в самые красивые и современные в Латинской Америке".

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо написал в Twitter, что представит собственную программу действий "Страна", направленную на "стабилизацию экономики и борьбу с бедностью".

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис. Уровень накопленной годовой инфляции в стране в 2018 году составил почти 1,7 миллиона процентов.

Население испытывает острый недостаток в продовольствии и лекарствах. По данным ООН, Венесуэлу уже покинули 2,3 миллиона человек.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства. 23 января на демонстрации против этого в Каракасе Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль и большинство стран Латинской Америки. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.