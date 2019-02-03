Мадуро предложил провести парламентские выборы в Венесуэле

Фото: AP/TASS/Ariana Cubillos

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в стране досрочные парламентские выборы.

"Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", – сказал Мадуро на митинге своих сторонников в Каракасе.

Глава Боливарианской республики уточнил, что предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи Венесуэлы, передает ТАСС.

Срок полномочий действующего парламента – Национальной ассамблеи – истекает в январе 2021 года. В настоящий момент абсолютное большинство мандатов в этом законодательном органе принадлежит политическим противникам Мадуро.

Ассамблея фактически была устранена Мадуро из системы политической жизни страны. Вместо нее он опирается на созванное Национальное учредительное собрание, состоящее из его сторонников. Верховный суд одобряет все решения Мадуро и аннулирует решения парламента.

10 января переизбранный на досрочных выборах в мае 2018 года Мадуро вступил в должность главы государства.

23 января на демонстрации против этого в Каракасе глава парламента Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Его поддержали США, Канада, Израиль, а также ряд государств Латинской Америки и Европы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Сторону Мадуро заняли Куба, Турция, Россия, Сирия и Иран.