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03:10

Венесуэла собирается продать 15 тонн золота ОАЭ – Reuters

экономика политика за рубежом

03:10

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Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Центральный банк Венесуэлы намерен продать 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Как рассказал Reuters высокопоставленный источник в Каракасе, Абу-Даби расплатится за золото наличными евро.

Утверждается, что 26 января ЦБ Венесуэлы уже отправил в ОАЭ чартер с тремя тоннами золота. Всего Каракас планирует избавиться от 29 тонн ценного метала. Килограмм золота стоит около 37 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, который без пассажиров на борту летал в Венесуэлу, вернулся во Внуково.

Национальная ассамблея Венесуэлы, лидер которой Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны, заявила, что возможно, на нем вывезли до 20 тонн золота из запасов ЦБ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ложью информацию о том, что Венесуэла хранит свой золотой запас в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что у него нет информации о планах Москвы вывезти золото из Венесуэлы.

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экономика политика за рубежом

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