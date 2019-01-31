Летавший в Венесуэлу самолет вернулся во Внуково

Самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший 28 января из Москвы в Каракас, вернулся из столицы Венесуэлы во Внуково, сообщает РБК.
Согласно открытым данным, самолет рейсом N4-802 вылетел из Каракаса 30 января и 31 января в 11:20 по московскому времени приземлился в Москве. Боинг провел в воздухе около 11,5 часа.
Ранее в СМИ сообщалось, что самолета авиакомпании Nordwind без пассажиров на борту вылетел в Венесуэлу. Позднее Национальная ассамблея Венесуэлы, лидер которой Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны, заявила, что возможно, на прибывшем самолете вывезут до 20 тонн золота из запасов ЦБ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что у него нет ни информации о планах Москвы вывезти золото из национального банка Венесуэлы, ни данных о вылетевшем в Каракас самолете.
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