Набиуллина ответила на вопрос о золотом запасе Венесуэлы

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Глава Центрального Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что информация о том, что Венесуэла хранит свой золотой запас в России, ложна. Об этом она сообщила в кулуарах встречи Ассоциации банков России.

"Эта информация не соответствует действительности", – передает ТАСС слова главы ЦБ.

В четверг, 31 января, Европарламент проголосовал за признание спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо законным временным президентом страны.

Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января, и многие страны мира признали его лидерство. В частности, он поддерживает контакт с президентом США Дональдом Трампом.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все произошедшее является попыткой устроить в стране государственный переворот. Владимир Путин в телефонном разговоре с Мадуро выразил ему поддержку РФ.