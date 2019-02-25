ЕС призвал избежать военного вмешательства в Венесуэлу

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) выступает против военного вмешательства в дела Венесуэлы. Такое заявление сделала представитель главы европейской дипломатии Майя Косьянчич.
"Позиция ЕС очень ясна – необходимо избежать любого военного вмешательства", – цитирует ТАСС Косьянчич.
В начале февраля ряд стран-участниц Евросоюза признали Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Совместное заявление ЕС поддержали Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. Оппозиция возлагает вину за ситуацию в стране на правительство Николаса Мадуро. В конце января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. 20 февраля Мадуро призвал Гуаидо устроить новые выборы, чтобы "его там скинули голосованием".
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