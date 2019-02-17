Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь РФ

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Жители карибского острова Гаити призвали РФ помочь урегулировать ситуацию в своей стране. Это произошло на фоне протестов против президента Жовенеля Моиза в столице Порт-о-Пренсе, сообщает агентство AFP.

В протесте участвовали около 200 человек. Во время митинга протестующие сожгли флаг Соединенных Штатов. После этого они скандировали "Долой американцев! Да здравствует Путин". "Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем", – заявил один из протестующих.

Протесты в республике продолжаются с 7 февраля. Произошли столкновения демонстрантов с полицией. Основная масса участников протестов – выходцы из беднейших районов, которые обвиняют правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Власти США и Европы рекомендовали гражданам не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений.

Гаити, население которого составляет около 10,6 миллиона человек, является беднейшим государством Западного полушария.