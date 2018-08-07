07 августа 2018, 16:12
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Российский МИД разочарован восстановлением США санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого "пакета" американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая", – говорится в сообщении.
В МИД также отметили, что действия США являются ярким примером продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231 и попрания норм международного права.
В министерстве убеждены, что СВПД доказал свою эффективность. В настоящий момент Иран строго придерживается своих обязательств. Кроме того, предусмотренные меры проверки и контроля применяются в полном объеме. Это, считают в ведомстве, свидетельство мирного характера иранской ядерной программы.
Ранее президент США Дональд Трамп выставил ультиматум странам, которые ведут бизнес с Ираном. По его словам, в этом случае они не смогут вести бизнес с США. Американский лидер подчеркнул, что санкции США против Ирана будут самыми жесткими в истории, и в ноябре они поднимутся на новый уровень.
Весной 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана, касающихся важнейших секторов иранской экономики, в том числе энергетики и нефтехимии.
Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов оказать беспрецедентное давление на Иран, включающее самый жесткий в истории режим санкций. По мнению США, выбранный Ираном политический курс является неприемлемым.
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