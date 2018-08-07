Трамп выставил ультиматум ведущим бизнес c Ираном странам

07 августа 2018, 13:21
Фото: AP/File/Carolyn Kaster
Дональд Трамп выставил ультиматум странам, которые ведут бизнес с Ираном. По его словам, в этом случае они не смогут вести бизнес с США, передает "Газета.ру".
Американский лидер подчеркнул, что санкции США против Ирана будут самыми жесткими в истории, и в ноябре они поднимутся на новый уровень.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Штаты пожалеют о своих новых санкциях против Тегерана. Он добавил, что Иран докажет миру, что держит свое слово.
Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился начать восстановление санкций против Ирана, касающихся важнейших секторов иранской экономики, в том числе энергетики и нефтехимии. Он рассказал о датах вступления в силу пакетов ограничений.
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани считает, что ограничения затрагивают секторы, связанные со сталью и золотом. Они могут стать смертельным ударом по транспортному комплексу и инфраструктуре Ирана, а также навредить финансовому сектору.
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