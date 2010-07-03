Россия не намерена признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает РИА Новости.
"Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, так же, как его не признают ни ООН, ни страны ЕС", – отреагировал Джабаров на решение Дональда Трампа подписать документ по Голанам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке.
По ее словам, это может усугубить ситуацию, поскольку решение Трампа находится вне правового пространства и игнорируют все международные наработки.
В МИД Сирии заявили, что после решения Трампа по Голанам ООН потеряла доверие и свой статус, а США стали главным врагом для арабских стран.
Ранее Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. "Сегодня я предпринимаю исторический шаг, чтобы поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности, который Израиль имеет право иметь", – заявил президент США.
Он отметил, что Израиль взял под контроль Голландские высоты в 1967 году, "чтобы защитить себя от угроз". В качестве сегодняшних потенциальных угроз Трамп назвал Иран и террористические группы в Сирии, включая "Хезболлах".
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