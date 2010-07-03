Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

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Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает РИА Новости.

"Сегодня я предпринимаю исторический шаг, чтобы поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности, который Израиль имеет право иметь", – заявил президент США.

Он отметил, что Израиль взял под контроль Голландские высоты в 1967 году, "чтобы защитить себя от угроз". В качесте сегодняшних потенциальных угроз Трамп назвал Иран и террористические группы в Сирии, включая "Хезболлах".

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац предположил, что подписание такого документа может состояться в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник, 25 марта.

21 марта Трамп заявил, что Вашингтону необходимо признать Голанские высоты частью Израиля, так как эта территория имеет стратегическое значение для стабильности в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что заявление Трампа не выйдет за рамки словесной провокации. В ООН также подчеркнули неизменность статуса Голанских высот.