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22 марта, 22:05

ООН заявила о неизменности статуса Голанских высот

политика за рубежом

22 марта, 22:05

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Фото: twitter.com

Организация Объединенных Наций настаивает на неизменности статуса Голанских высот Такое заявление сделал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

Представитель всемирной организации подчеркнул, что в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи ситуация отображена очень корректно.

На днях американский президент Дональд Трамп заявил, что Голанские высоты нужно признать частью Израиля. Документ, который сейчас готовят официальные лица, лидер США может подписать уже на следующей неделе.

В России уверены, что такой поворот приведет к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

В 1967 году Израиль захватил Голаны, прежде принадлежавшие Сирии, в ходе шестидневной войны. Затем израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет над ними, но Совбез ООН назвал аннексию недействительной.

политика за рубежом

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