Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

США нужно признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, написал президент США Дональд Трамп в микроблоге в Twitter.
По его словам, спустя 52 года настало время сделать это. Американский лидер подчеркнул, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиль и региональной стабильности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с госсекретарем Майклом Помпео добивался того, чтобы США признали суверенитет еврейского государства над значительной частью Голанских высот.
Россия же никогда не признает Голанские высоты за Израилем, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Он подчеркнул, что "Трамп усилено дразнит мировое сообщество и арабский мир", передает РИА Новости. По словам Морозова, президент США преследует три цели. Первая – "привязать" к себе Израиль, чтобы тот видел "единственного союзника" в этом вопросе. Во-вторых, Трамп хочет расколоть арабский мир. Третья цель – удар по Сирии и ее партнерству с Россией, считает политик.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны захватил Израиль в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексию признали недействительной резолюцией Совбеза ООН в декабре 1981 года.
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