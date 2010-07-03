Документ по признанию Голан за Израилем готовят для Трампа

Американский президент Дональд Трамп может на следующей неделе подписать документ о признании израильского суверенитета над Голанами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Сейчас документ готовят официальные лица США. Ожидается, что Трамп подпишет его во время визита в Вашингтон израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее лидер Штатов заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По его словам, эта территория важна для безопасности Израиля и региональной стабильности.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что этот призыв может привести к дестабилизации ситуации в регионе. В Кремле убеждены, что позиция американского президента не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Голаны, прежде принадлежавшие Сирии. Спустя годы израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет над ними, однако Совбез ООН объявил аннексию недействительной.
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