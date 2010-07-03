Песков оценил призыв Трампа признать Голаны частью Израиля

Призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами может привести к дестабилизации в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке", – цитирует Пескова ТАСС. По мнению официального представителя Кремля, позиция Трампа "никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования".
Песков также выразил надежду, что заявление Трампа не выйдет за рамки словесной провокации.
Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.
В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голаны, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. В том же году Совбез ООН объявил аннексию недействительной.
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