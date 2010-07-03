Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:52

Песков оценил призыв Трампа признать Голаны частью Израиля

власть политика

12:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами может привести к дестабилизации в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке", – цитирует Пескова ТАСС. По мнению официального представителя Кремля, позиция Трампа "никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования".

Песков также выразил надежду, что заявление Трампа не выйдет за рамки словесной провокации.

Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.

В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голаны, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. В том же году Совбез ООН объявил аннексию недействительной.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика