Песков оценил призыв Трампа признать Голаны частью Израиля

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами может привести к дестабилизации в регионе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке", – цитирует Пескова ТАСС. По мнению официального представителя Кремля, позиция Трампа "никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования".

Песков также выразил надежду, что заявление Трампа не выйдет за рамки словесной провокации.

Накануне Дональд Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля. По словам главы Белого дома, пришло время это сделать. Как отметил американский лидер, Голанские высоты имеют стратегическое значение для безопасности Израиля и стабильности в регионе.

В ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль захватил Голаны, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. В том же году Совбез ООН объявил аннексию недействительной.