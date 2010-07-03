В Тель-Авиве назвали дату признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами

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Президент США Дональд Трамп может подписать документ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанами 25 марта. Такое заявление сделал глава израильского МИД Исраэль Кац, передает агентство Reuters.

По его словам, в понедельник американский лидер в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "подпишет декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами". Министр также подчеркнул, что связи Вашингтона и Тель-Авива "крепки, как никогда".

Президент США примет израильского премьера в Белом доме 25 и 26 марта.

21 марта Трамп заявил, что Вашингтону необходимо признать Голанские высоты частью Израиля, так как эта территория имеет стратегическое значение для стабильности в регионе. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что заявление Трампа не выйдет за рамки словесной провокации. В ООН также подчеркнули неизменность статуса Голанских высот.

В 1967 году Израиль захватил Голаны, с 1944 года принадлежавшие Сирии. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в одностороннем порядке провозгласив суверенитет над ними. Совбез ООН объявил аннексию недействительной.