Москва сожалеет о решении США признать суверенитет Израиля над Голанами

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В Кремле выразили сожаления в связи с признанием США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Москва считает это очередным нарушением международного права со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил "негативные последствия" решения Дональда Трампа "и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии". "А главное – это, наверное, еще один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права", – цитирует Пескова РИА Новости. "Мы весьма сожалеем в этой связи", – добавил официальный представитель Кремля.

21 марта президент США заявил, что Голанские высоты необходимо признать частью Израиля, так как они имеют стратегическое значение. Впоследствии Трамп подписал прокламацию по Голанам. При этом в ООН настаивают на неизменности статуса высот.

В 1967 году армия Израиля захватила Голанские высоты, которые с 1944 года принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над Голанами. Совбез ООН объявил эту аннексию недействительной.