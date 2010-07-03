Сирия предложила подарить несколько американских штатов Израилю

Фото: Imago/TASS/Li Muzi

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю несколько штатов. Таким образом он отреагировал на признание Вашингтоном суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.

"У США есть достаточно земель, которые простираются на большие расстояния. Подарите Израилю пару штатов", – приводит слова Джаафари РИА Новости.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля. Ряд союзников Вашингтона осудил заявление американского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает данный шаг очередным нарушением международного права со стороны США.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совбез ООН признал территорию незаконно оккупированной.