Сирия запросила заседание СБ ООН по Голанским высотам

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Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ситуацией вокруг Голанских высот.

Как сообщает AFP, теперь Франции, которая председательствует в Совбезе в марте, предстоит назначить дату заседания.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Ряд союзников Вашингтона осудил заявление американского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает данный шаг очередным нарушением международного права со стороны США.

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совбез ООН признал территорию незаконно оккупированной.