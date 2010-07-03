Израиль предложил Путину и Трампу план по сирийскому урегулированию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил Дональду Трампу и Владимиру Путину план разрешения сирийского кризиса. Подробности плана неизвестны, сообщает газета The Times of Israel.
Как рассказал изданию высокопоставленный источник, российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.
В понедельник, 25 марта, Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента США, эта территория имеет стратегическое значение для стабильности в регионе.
В Кремле выразили сожаление в связи с решением Трампа. Москва считает это очередным нарушением международного права со стороны Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Израиль захватил Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совет безопасности ООН признал территорию незаконно оккупированной территорией.
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