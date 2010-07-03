Саудовская Аравия осудила позицию США по Голанским высотам

В Саудовской Аравии осудили решение властей США признать Голанские высоты частью территории Израиля.
"Это окажет существенное негативное воздействие на мирный процесс на Ближнем Востоке и безопасность и стабильность в регионе", – цитирует "Интерфакс" официальное заявление властей страны. Отмечается, что Голанские высоты являются "оккупированной арабской землей Сирии согласно соответствующим международным резолюциям".
В понедельник, 25 марта, стало известно, что Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента США, эта территория имеет стратегическое значение для стабильности в регионе.
Лига Арабских Государств, в свою очередь, считает решение Трампа нарушением международного права. МИД Сирии назвал действия американских властей "вопиющей атакой" на суверенитет страны.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США идет вразрез с международным правом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.