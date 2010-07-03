Саудовская Аравия осудила позицию США по Голанским высотам

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В Саудовской Аравии осудили решение властей США признать Голанские высоты частью территории Израиля.

"Это окажет существенное негативное воздействие на мирный процесс на Ближнем Востоке и безопасность и стабильность в регионе", – цитирует "Интерфакс" официальное заявление властей страны. Отмечается, что Голанские высоты являются "оккупированной арабской землей Сирии согласно соответствующим международным резолюциям".

В понедельник, 25 марта, стало известно, что Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента США, эта территория имеет стратегическое значение для стабильности в регионе.

Лига Арабских Государств, в свою очередь, считает решение Трампа нарушением международного права. МИД Сирии назвал действия американских властей "вопиющей атакой" на суверенитет страны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США идет вразрез с международным правом.

Израиль захватил Голанские высоты во время Шестидневной войны 1967 года. Совет безопасности ООН признал территорию незаконно оккупированной территорией.