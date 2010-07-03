Лига Арабских Государств считает решение США по Голанам нарушением международного права

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Лига Арабских Государств считает решение Дональда Трампа подписать документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека организации.

В МИД Сирии, в свою очередь, заявили, что ООН потеряла доверие и свой статус, а США стали главным врагом для арабских стран.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он заявил, что делает это, чтобы "поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности".