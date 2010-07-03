Лига Арабских Государств считает решение США по Голанам нарушением международного права

Лига Арабских Государств считает решение Дональда Трампа подписать документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека организации.
В МИД Сирии, в свою очередь, заявили, что ООН потеряла доверие и свой статус, а США стали главным врагом для арабских стран.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение США идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он заявил, что делает это, чтобы "поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.