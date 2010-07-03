Израиль нанес ракетный удар по сирийскому Алеппо

Фото: Zuma/TASS

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо, сообщило государственное телевидение страны. Удар был нанесен в среду, 27 марта около 23.00 по местному времени.

Представитель ополчения сообщил РИА Новости, что атаке подверглись гражданский аэропорт Алеппо, расположенное рядом поселение Джибрин и промышленная зона Шейх-Наджар.

ПВО Сирии сбила несколько целей. В результате удара имеется материальный ущерб. Как сообщается, после атаки во всем Алеппо полностью отключено электричество.

В последний раз Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения на территории страны, которые помогают правительству бороться с боевиками.

Позже постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что в случае повторения авианалетов Дамаск может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива.

Израиль неоднократно указывал, что намерен противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества с враждебным еврейскому государству движением "Хезболла".