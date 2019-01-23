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04:38

Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

за рубежом политика

04:38

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности, заявил, что в случае повторения авианалетов со стороны Израиля Сирия может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива, передает ТАСС.

Сирия просит Совет Безопасности принять меры для прекращения регулярных израильских нападений. В противном случае обещает реализовать свое законное право защищаться.

Ранее сообщалось, что в воскресенье системы ПВО Сирии отразили налет авиации Израиля на юге страны.

Информацию о налете подтвердила и российская сторона. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" ПВО Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт на юго-востоке Дамаска, сбив при этом 7 ракет.

Ночной удар Израиля по территории Сирии унес жизни четверых местных военнослужащих. Еще шесть человек пострадали. В результате обстрела также была повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска.

Израиль объяснил свои действия тем, что израильская система ПВО "Железный купол" в воскресенье перехватила ракету, выпущенную по Голанским высотам. В ответ на это в ночь на 21 января ВВС Израиля ударили по иранским силам "Аль-Кудс" на территории Сирии.

за рубежом политика

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