Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности, заявил, что в случае повторения авианалетов со стороны Израиля Сирия может ответить ударом по аэропорту Тель-Авива, передает ТАСС.
Сирия просит Совет Безопасности принять меры для прекращения регулярных израильских нападений. В противном случае обещает реализовать свое законное право защищаться.
Ранее сообщалось, что в воскресенье системы ПВО Сирии отразили налет авиации Израиля на юге страны.
Информацию о налете подтвердила и российская сторона. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" ПВО Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт на юго-востоке Дамаска, сбив при этом 7 ракет.
Ночной удар Израиля по территории Сирии унес жизни четверых местных военнослужащих. Еще шесть человек пострадали. В результате обстрела также была повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска.
Израиль объяснил свои действия тем, что израильская система ПВО "Железный купол" в воскресенье перехватила ракету, выпущенную по Голанским высотам. В ответ на это в ночь на 21 января ВВС Израиля ударили по иранским силам "Аль-Кудс" на территории Сирии.
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