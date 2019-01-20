ЗРК "Панцирь" и "Бук" отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

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В Минобороны РФ подтвердили, что комплексы ПВО Сирии сбили семь ракет, отражая атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска.

"Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет", – сообщили в Минобороны ТАСС.

По данным ведомства, израильские ракеты были уничтожены комплексами российского производства "Панцирь" и "Бук".

Ранее сирийские СМИ сообщили, что системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую воздушную атаку на юге страны. Противник не выполнил ни одну из стоявших перед ним задач.